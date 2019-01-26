Galatasaray ile Göztepe 54. kez
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Galatasaray ile Göztepe 54. kez

Galatasaray ile Göztepe Süper Lig'de 54. randevularına çıkacak. İki takım arasındaki son 5 maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.

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26 Ocak 2019, Cumartesi
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