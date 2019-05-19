Galatasaray ile Başakşehir 22. randevuda
Galatasaray ile? Medipol ?Başakşehir, Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya gelecek. 12 sezon önce başlayan rekabette sarı kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor.
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