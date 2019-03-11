Galatasaray ile Antalyaspor 46. kez
Galatasaray ile Antalyaspor Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek.
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