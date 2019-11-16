Galatasaray için Yunus Mallı iddiası

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan oyuncunun amcası ve temsilcisi İlhan Mallı, yıldız oyuncu için Galatasaray'dan resmi teklif gelmediğini söyledi...

Sarı kırmızılı takımının kendileriyle iletişime geçmeleri halinde görüşebileceklerini söyleyen Mallı, "Fatih Terim'i herkes biliyor. Yunus'u daha önce milli takıma kazandırdı. Kendisini iyi tanıyor. Galatasaray bizimle temasa geçerse değerlendiririz. Galatasaray için aracılar vasıtasıyla bizi arayanlar oldu fakat biz Galatasaray yetkilileriyle görüşebiliriz. Bizi arayan aracılara da öyle söyledim. Önümüzdeki günler belirleyici olacaktır." ifadelerini kullandı...

Wolfsburg'un transfer için zorluk çıkarmayacağını belirten İlhan Mallı, 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon neden oynamadığıyla ilgili olarak, "Wolfsburg'da yeni bir oluşum var. Yeni gelen teknik adam sisteminde 10 numara olmadan oynuyor. Yunus da ilgi ve alakayı görmedi. Yunus'un oynamama sebebi sistemsel tercih" dedi.

Yunus Mallı, bu sezon Wolfsburg'da sadece UEFA Avrupa Ligi'ndeki Gent maçında 25 dakika oynadı...