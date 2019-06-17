Galatasaray için Valencia iddiası

Galatasaray, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Antonio Valencia için devreye girdi.

Yıldız ismi kadrosuna katmak istediği öne sürülen Ekvador ekibi LDU Quito'nun yöneticilerinden Esteban Paz yaptığı son açıklamayla sarı kırmızılı kulübün 33 yaşındaki oyuncuya olan ilgisini doğruladı.

Ekvador basınına konuşan Esteban Paz, "Antonio Valencia'yla görüştüğümüzü ve eğer ekvador'a dönerse yalnızca bizde oynayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bana sorarsanız onun geleceği, Copa America'da neler olacağına ve Galatasaray'ın kararına bağlı." ifadelerini kullandı.

10 yıldır İngiltere'de top koşturan 33 yaşındakİ Valencia, manchester United ile yollarını ayırdı. Geride kalan sezonda sadece 9 maçta forma giyen yıldız oyuncu, Ekvador'un Copa America kadrosunda da bulunuyor.