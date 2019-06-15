Galatasaray için Mbia iddiası
Fransız basını, bir dönem Trabzonspor forması da giyen Stephan Mbia için Galatasaray'ın devreye girdiğini iddia etti.
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