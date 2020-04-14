Galatasaray için flaş iddia: Mario Balotelli
İtalyan basını golcü oyuncu Mario Balotelli'nin Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığını iddia etti.
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