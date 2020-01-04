Galatasaray için Diego Godin iddiası
Luyindama'nın sakatlığı sebebiyle devre arasında stoper transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın Inter'in Uruguaylı yıldızı Diego Godin için harekete geçtiği iddia edildi.
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