"Galatasaray haftaya Başakşehir'i yenemezse şampiyonluk gider"
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Akcan, "Galatasaray haftaya Başakşehir'i yenemezse şampiyonluk gider" yorumunu yaptı.
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