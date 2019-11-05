Galatasaray gruptan çıkabilir mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda yarın İspanyol devi Real Madrid'e konuk oluyor. Gruplarda 1 puanı bulunan sarı kırmızılı ekip gruptan çıkabilecek mi? A Spor yorumcusu Volkan Demir değerlendirdi. İşte detaylar...
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