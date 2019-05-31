Galatasaray Gonzalo Higuain'in peşinde Son dakika transfer haberleri

Galatasaray Gonzalo Higuain'in peşinde
Galatasaray'da şampiyonluk sonrası transferler için düğmeye basıldı. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Transfer Raporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Geçenlerde bir kadim dotumla oturuyorum. O da Galatasaray hastası birisi. Fatih hoca bu sene forvete sağlam bir isim alacak dedi. Diagne'den çok çok üst düzey bir isim. Diagne kalır kalmaz bilmiyorum. Ama bence gitti. O arkadaş bana Galatasray, Gonzalo Higuain'i kovalıyor dedi." ifadelerini kullandı.
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