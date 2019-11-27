"Galatasaray Gomis'ten sonra santrfor transferinde hata yapıyor"
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Ana Haber programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Domaç, "Galatasaray Gomis'ten sonra santrfor transferinde hata yapıyor." ifadelerini kullandı.
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