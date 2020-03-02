Galatasaray galibiyet serisini 8 maça çıkardı
Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni, Donk ve Falcao'nun (2) golleriyle 3-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
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