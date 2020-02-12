Galatasaray eski yıldızlarıyla çıkışa geçti
Devre arası transferlerinden beklediği katkıyı henüz alamayan Galatasaray, eski yıldızlarının performansını artırmasıyla çıkışa geçti...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ryan Babel'den Galatasaray itirafı! ''En doğrusu...''
- Mbaye Diagne'yi övgüye boğdular: Dünyanın en iyilerinden
- Galatasaray'da savunma alarm veriyor! Denizlispor maçı sonrası...
- Galatasaray'a İtalya'dan transfer müjdesi! Resmen açıklandı
- Fatih Terim'den şampiyonluk teorisi! "O puanı alırsak..."
- Resmen belli oldu... Bir dönem sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
- Henry Onyekuru maç sonu üçlü çektirdi! İşte o görüntüler...
- Galatasaray dünya yıldızını istiyor! Kritik toplantı haftaya
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.