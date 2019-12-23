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Galatasaray Emre Mor için kararını verdi!

Galatasaray formasıyla şans bulduğu 16 maçta skora etki edemeyen Emre Mor gözden çıkarıldı... Yönetim, 22 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Emre Mor ile yollar ayrılıyor.

Ocak ayında sarı kırmızılı takımdan gönderilmesi düşünülen Emre Mor için Galatasaray yönetimi ve teknik heyet son kararını verdi.

Devre arasında yeni planlamaya gidecek olan Terim, yönetimi de bilgilendirerek oyuncunun Menajerini Florya'ya çağırdı. Genç yıldızın kulüp bulması için menajer Johan Wicks'e izin verildi.

Celta Vigo kulübü Emre Mor'u devre arasında geri almayı kabul ederse 600 bin Euro'luk bir tutar Galatasaray'ın kasasında kalacak.

Bu sezon Süper Lig'de 3'ü ilk 11'de olmak üzere 10 maça çıkan Emre Mor gol veya asist katkısında bulunamadı. Emre, Şampiyonlar Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta şans buldu.

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23 Aralık 2019 , Pazartesi
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