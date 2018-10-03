Galatasaray Dragao'ya böyle geldi! "Can't Hold Us"
Galatasaray kafilesi, Dragao Stadı'na geçen yıl takımın motive olduğu Cant Hold Us parçasını takım otobüsünde dinleyerek geldi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin Avrupa'daki rakipleri bu hafta ne yaptı?
- Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcular
- Fatih Terim rotasyona gidiyor! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i
- Fatih Terim, Facundo Ferreyra için harekete geçti
- Galatasaray Ritsu Doan'ın peşinde!
- Galatasaray'ın UEFA korkusu
- Terim'in en büyük korkusu!
- Flaş iddia: "Oumar Niasse devre arasında Galatasaray'a geliyor"