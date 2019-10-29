Galatasaray dış sahada derbi kazanamıyor

Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 5 derbide 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 5 maçın 2'sini kaybederken, 3'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Galatasaray, ayrıca çıktığı son 18 derbide 8 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 2 galibiyet yaşayarak kötü bir performans ortaya koydu.