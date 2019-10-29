Galatasaray dış sahada derbi kazanamıyor - Son dakika Galatasaray videoları, Galatasaray haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Galatasaray dış sahada derbi kazanamıyor

Galatasaray dış sahada derbi kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı son 10 derbide galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile dış sahada oynadığı son 10 derbinin 6'sını kaybederken, 4'ünde berabere kaldı.

Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 5 derbide 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 5 maçın 2'sini kaybederken, 3'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Galatasaray, ayrıca çıktığı son 18 derbide 8 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 2 galibiyet yaşayarak kötü bir performans ortaya koydu.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
29 Ekim 2019 , Salı
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN