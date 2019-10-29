Galatasaray dış sahada derbi kazanamıyor
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı son 10 derbide galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile dış sahada oynadığı son 10 derbinin 6'sını kaybederken, 4'ünde berabere kaldı.
Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 5 derbide 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 5 maçın 2'sini kaybederken, 3'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.
Galatasaray, ayrıca çıktığı son 18 derbide 8 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 2 galibiyet yaşayarak kötü bir performans ortaya koydu.
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