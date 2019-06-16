Galatasaray Diagne'yi satıyor mu?
Galatasaray'da ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer edilen ve Suudi Arabistan takımlarının ilgilendiği Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
Sezonun bitmesinin ardından gözünü yaz transfer dönemine çeviren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, transfere kaynak yaratmak adına Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi yüksek bedelle satmak istiyor. Yönetimin, Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi olan yıldız golcü için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı ve sarı-kırmızılıların menajerler vasıtasıyla 13 milyon Euro'luk bir teklif aldığı öğrenildi. Galatasaray'ın Mbaye Diagne'yi Afrika Kupası'ndan önce satmak istemediği ancak istenilen teklif gelirse Afrika Kupas'ından önce yolların ayrılabileceği bildirildi.
EVER BANEGA İMZAYA YAKIN
Galatasaray'ın transferi için uzun uğraşlar verdiği Sevilla forması giyen yıldız futbolcu Ever Banega'da mutlu sona yakın. Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılıların, İspanyol kulübüyle bonservis bedelindeki pürüzleri giderdikten sonra transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor. Cimbom, daha önce anlaşmaya vardığı Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferlerini ise bu hafta içi açıklayacak.
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