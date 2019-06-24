Galatasaray Deniz Türüç için aceleci değil | Video haber
Galatasaray, kadrosuna katmak istediği Deniz Türüç için transferin son günene kadar uygun şartların oluşmasını bekleyecek.
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