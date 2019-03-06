Galatasaray CEV Kupası'nda finalde
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Erkekler CEV Kupası' yarı finalinde 3-1 kazandıkları ilk maçın rövanşında Rusya'nın Kuzbass Kemerovo takımı karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen turu altın set sonrası geçmeyi başardıkları mücadeleyi A Spor'a değerlendirdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'ın yeni gözdesi Mitroglou!
- Transferde Pato sürprizi! Geleceği tarih...
- Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (24. hafta)
- Fatih Terim: "Çok fazla merak etmiyorum"
- Galatasaray'da çılgın operasyon! Takım sil baştan... 6 gidiyor, 4 geliyor!
- Ozan Kabak Kicker'a konuştu! "Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni..."
- Galatasaray'da tek hedef zafer: İşte Aslan'ın 11'i!
- Galatasaray efsanesi Fatih Terim hakkında şok gerçek! Fenerbahçe'nin kapısından döndü!