Galatasaray CEV Kupası'nda finalde
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Galatasaray CEV Kupası'nda finalde

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Erkekler CEV Kupası' yarı finalinde 3-1 kazandıkları ilk maçın rövanşında Rusya'nın Kuzbass Kemerovo takımı karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen turu altın set sonrası geçmeyi başardıkları mücadeleyi A Spor'a değerlendirdi.

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06 Mart 2019 , Çarşamba
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