Galatasaray cephesinden son gelişmeler
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki kritik karşılaşmada Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'dan Fatih Terim'e tarihi imza töreni!
- Galatasaray'da Fatih Terim 'final' 11'ini belirledi! Başakşehir rotasyonu
- Galatasaray'da Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi kadrosu! İşte hedefteki isimler...
- Galatasaray antrenmanından fotoğraflar (17 Mayıs 2019)
- Galatasaray'da santrfor harekatı
- Galatasaray'dan Lovera atağı
- Galatasaray'dan dev prim!
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İki yıllık anlaşma
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.