Galatasaray CAS'a başvurdu
Galatasaray Kulübü, UEFA ile yapılan yapılandırma anlaşmasının soruşturulması kararına karşı? CAS'a başvurduğunu açıkladı.
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