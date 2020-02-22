Galatasaray camiasında derbi beklentisi
Deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da, sarı-kırmızılı camia takımlarının Kadıköy'den iyi bir sonuçla dönmesini bekliyor.
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