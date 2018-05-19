Galatasaray, Bornova Stadı'na hareket etti: Abdurrahim Albayrak taraftarı böyle coşturdu

Galatasaray takımı kamp yaptığı otelden ayrıldı ve şampiyonluğu kazanma parolasıyla çıkacağı Göztepe maçı için Bornova Stadı'na hareket etti. Kafilede yer alan yönetici Abdurrahim Albayrak ise sarı-kırmızılı taraftarları böyle coşturdu...