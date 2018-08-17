Galatasaray Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'i istedi
A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programına telefonla bağlanan A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, Galatasaray'ın Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'e talip olduğunu açıkladı. G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak bugün düzenlenen basın toplantısında Fikret Orman'la bir futbolcu konusunda görüştüklerini açıklamış ancak isim vermekten kaçınmıştı.İşte Abdurrahim Albayrak'ın o açıklaması:
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