Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Limit arttırımı usulsüz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'ye yapılan limit artırımının usulsüz olduğunu söyledi. Cengiz, ara transferde bir stoperle anlaşma yaptıklarını ancak eşi istemediği için transferin gerçekleşmediğini belirtti.
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