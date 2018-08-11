Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması

    Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü mücadelesi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emre Akbaba transferi hakkında da konuşan Albayrak, "Biz de transfer yapmak istiyoruz ama hele bu günlerde herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Uçak indirdim lafları yok, ne indirebilirsiniz, ne kaldırabilirsiniz. Kiralık görüştüğümüz bir çok oyuncu var. Sabahlara kadar inanın ki ekibimiz, başta hocamız, maçları izliyoruz. Artık boşa verecek paramız yok" ifadelerini kullandı.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    11 Ağustos 2018, Cumartesi
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN