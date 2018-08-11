Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü mücadelesi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emre Akbaba transferi hakkında da konuşan Albayrak, "Biz de transfer yapmak istiyoruz ama hele bu günlerde herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Uçak indirdim lafları yok, ne indirebilirsiniz, ne kaldırabilirsiniz. Kiralık görüştüğümüz bir çok oyuncu var. Sabahlara kadar inanın ki ekibimiz, başta hocamız, maçları izliyoruz. Artık boşa verecek paramız yok" ifadelerini kullandı.