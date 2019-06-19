Galatasaray Banega sessizliğini bozdu
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, A Spor'a konuştu. Albayrak, Banega transferinde netleşen bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
Galatasaray yönetimi, Banega konusundaki sessizliğini A Spor'a bozdu. Sarı kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada, Banega ile ilgilendiklerini doğruladı. Arjantinli futbolcuyu kadrolarına katmak istediklerini belirten Albayrak, transfer için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Albayrak, Banega transferinin bittiği yönünde çıkan haberlerin ise gerçek dışı olduğunu ve henüz netleşen bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
Diğer yandan Sevilla Sportif Direktörü? Monchi ise ?beIN Sports'a yaptığı açıklamada, Banega için Galatasaray'dan kendilerine gelen hiçbir teklifin olmadığını söyledi.
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