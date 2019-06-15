Galatasaray Banega için şartları zorluyor | Video
Ever Banega'yı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Sevilla ve yıldız futbolcuyla yapılan pazarlıkları sürdürüyor.
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