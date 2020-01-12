Galatasaray Babel transferini açıkladı
Galatasaray Kulübü, Ryan Babel'in sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandığını açıkladı. Hollanda'nın Ajax ekibi, Babel'in yarım sezon kiralanması için sarı kırmızılı kulübe 1 milyon 550 bin Euro ödeyecek.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü, Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir."
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