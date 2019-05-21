Galatasaray Babel ile anlaştı
Önümüzdeki Sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve sarı kırmızılı yöneticilerle bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştiren Ryan Babel'le 2 yıllık anlaşmaya vardı.
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