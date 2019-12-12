Galatasaray Avrupa'da mazisini arıyor

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en tecrübeli ve başarılı takımı konumunda bulunan Galatasaray, son yıllarda bu kulvarda beklenenin oldukça uzağında bir mücadele ortaya koyuyor.

Grubu galibiyet elde edemeden bitiren Galatasaray, 16. kez mücadele ettiği "Devler Ligi"nde en kötü ikinci performansını tekrarladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en az puanı 2014-2015 sezonunda bir puan kazanarak elde etmişti. Sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi"inde ilk kez boy gösterdiği 1993-1994'te de bu sezonki gibi grup aşamasını 2 puanla tamamlamıştı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 13 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasındaki son galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde etti. Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının ardından çıktığı 13 karşılaşmanın 4'ünde berabere kalırken, 9'unda rakiplerine mağlup oldu. sarı-kırmızılı takım bu müsabakalarda sadece 4 gol atarken, kalesinde ise 24 gol gördü.

Avrupa kupalarında toplam 99 galibiyeti bulunan Galatasaray, son 13 maçta kazanamayarak "dalya" sevincini yaşayamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı 285 maçın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 32 maçta sadece 2 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 20 kez mağlup oldu, 10 mücadeleyi ise beraberlikle bitirdi.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini 6 yıl önce elde etti.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da son dış saha galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda alman ekibi Schalke 04 karşısında aldı. Galatasaray, 12 mart 2013'teki bu müsabakanın ardından deplasmanda çıktığı 20 maçtan üstün ayrılamadı. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki bu karşılaşmalarda 16 mağlubiyet ve 4 beraberelik elde etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamasında en az gol atan takım oldu. Sarı-kırmızılı takım, sahaya çıktığı 6 karşılaşmada sadece bir kez ağları havalandırmayı başardı. Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi de 3 golle bu sıralamada ikinci basamakta yer aldı.