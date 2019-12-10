Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'e konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 12 maçtır kazanamıyor..
Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan sarı kırmızılı ekip, son yıllarda mazisini arıyor.
Son 2 sezonda Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 12 maçta galibiyet elde edemedi.
Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından istediği sonuçları alamadı.
Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı son 19 müsabakada galibiyet sevinci yaşayamadı. Avrupa kupalarındaki son dış saha galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 19 karşılaşmadan üstün ayrılamadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemdeki 19 dış saha mücadelesinde rakiplerine 15 kez yenilirken, 4 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.
Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 7 müsabakada da gol atamadı. Uluslararası organizasyonlardaki son dış saha golünü 2015-2016 sezonunda İtalyan ekibi Lazio ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman galibiyeti hasreti ise 16 maç oldu. "Devler ligi"ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımı karşısında 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 16 dış saha maçında 3 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8 gol kaydederken, kalesinde 39 gole engel olamadı.
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