Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret
Devler Ligi'nde Real Madrıd'i ağırlayacak Galatasaray, son yıllarda Avrupa'da galip gelmekte zorlanıyor. Sarı kırmızılılar son 9 maçta rakiplerini mağlup edemedi.
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