Galatasaray Avrupa Ligi şansını zora soktu
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne kalma şansını zora soktu. Sarı kırmızılılar 90+2'de Diatta'nın golüne engel olamayınca üçüncülük şansını mucizelere bıraktı.
Devler Ligi'nde bu sezon çıktığı 5 maç sonunda 2 puanı bulunan Galatasaray'ın Avrupa ligi biletini kapabilmesi için Paris Saint-Germain'i yenmesi, Club Brugge'ün de grup ikinciliğini garantileyen Real Madrid'e puan kaybetmesi gerekiyor.
Club Brugge'ün mağlubiyeti, Galatasaray'ın da beraberliği halinde her ne kadar puanlar 3'te eşitlense de, ikili averajda deplasmanda daha fazla gol atan taraf Belçika temsilcisi olacağı için, sarı kırmızılı ekip yine son sırada kalacak.
Club Brugge ile Galatasaray arasında oynanan ilk maç golsüz sona ermişti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Brugge maçı sonrası şok karar! 2 ismin sözleşmesi feshediliyor
- Diagne'den flaş Galatasaray açıklaması!
- İşte Galatasaray-Club Brugge maçının Belçika basınına yansımaları
- Galatasaray'a 14 milyon euro'luk darbe!
- Fatih Terim'in gözü 16'lık yıldızda! İşte Galatasaray'ın son bombası...
- Galatasaray'da Brugge hazırlıkları tamamlandı! O isim de antrenmanda...
- Maç öncesi ve esnasında Galatasaraylıları çıldırtan hareket! Mert Günok...
- İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı sineması!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.