Galatasaray Avrupa Ligi şansını zora soktu

Devler Ligi'nde bu sezon çıktığı 5 maç sonunda 2 puanı bulunan Galatasaray'ın Avrupa ligi biletini kapabilmesi için Paris Saint-Germain'i yenmesi, Club Brugge'ün de grup ikinciliğini garantileyen Real Madrid'e puan kaybetmesi gerekiyor.

Club Brugge'ün mağlubiyeti, Galatasaray'ın da beraberliği halinde her ne kadar puanlar 3'te eşitlense de, ikili averajda deplasmanda daha fazla gol atan taraf Belçika temsilcisi olacağı için, sarı kırmızılı ekip yine son sırada kalacak.

Club Brugge ile Galatasaray arasında oynanan ilk maç golsüz sona ermişti.