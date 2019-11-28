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Galatasaray Avrupa Ligi şansını zora soktu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne kalma şansını zora soktu. Sarı kırmızılılar 90+2'de Diatta'nın golüne engel olamayınca üçüncülük şansını mucizelere bıraktı.

Devler Ligi'nde bu sezon çıktığı 5 maç sonunda 2 puanı bulunan Galatasaray'ın Avrupa ligi biletini kapabilmesi için Paris Saint-Germain'i yenmesi, Club Brugge'ün de grup ikinciliğini garantileyen Real Madrid'e puan kaybetmesi gerekiyor.

Club Brugge'ün mağlubiyeti, Galatasaray'ın da beraberliği halinde her ne kadar puanlar 3'te eşitlense de, ikili averajda deplasmanda daha fazla gol atan taraf Belçika temsilcisi olacağı için, sarı kırmızılı ekip yine son sırada kalacak.

Club Brugge ile Galatasaray arasında oynanan ilk maç golsüz sona ermişti.

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28 Kasım 2019 , Perşembe
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