Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi son gelişmeler
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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