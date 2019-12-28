Galatasaray - Antalyaspor | İlk 11'ler
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
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