Galatasaray Ankaragücü'nü yenebilir mi?
Şampiyonlar Ligi 6. haftasında PSG'ye 5-0 mağlup olan ve Avrupa Kupalarına veda eden Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Peki sarı kırmızılı ekip evinde Başkent ekibini yenebilecek mi? A Spor yorumcusu Nevzat Dindar değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
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