Galatasaray Adem Büyük transferini böyle duyurdu | Video haber
Galatasaray, iki yıllık anlaştığı Adem Büyük'e ilk 3.5 milyon TL ikinci yıl 4 milyon TL garanti ücret ödeyecek.
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