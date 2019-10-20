Galatasaray 5 maç sonra kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı...

Sarı kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşamıştı. Bu mücadeleden sonra evinde 40 lig maçına çıkan Galatasaray, 33 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

Sivasspor karşılaşmasında Rumen forvet Florin Andone de, sarı-kırmızılı forma altında golle tanıştı...

İngiltere'nin Brighton takımından kiralanan 26 yaşındaki oyuncu, iki golle Galatasaray'ın galibiyetinde büyük rol oynadı. Andone ayrıca 40 maçlık yenilmezlik serisinde Galatasaray'ın 100. golü kaydeden isim oldu.