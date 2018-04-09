Galatasaray 3-2 Real Madrid
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2012-13 sezonunda Real Madrid'i Eboue, Sneijder ve Drogba'nın golleriyle 3-2 yendiği maçın yıl dönümünde sarı-kırmızılılar maçın özetini paylaştı.
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