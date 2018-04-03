Galatasaray 3-2 Real Madrid
Galatasaray'ın Ali Sami Yen'de Real Madrid'i 3-2 yendiği efsane maçın üzerinden tam 17 yıl geçti. Galatasaray, maçın özetini sosyal medyadan paylaşarak "Galatasaray 'Real'itesi" notunu düştü.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ