Galatasaray 3-2 Real Madrid – Fotomaç TV
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    Galatasaray 3-2 Real Madrid

    Galatasaray'ın Ali Sami Yen'de Real Madrid'i 3-2 yendiği efsane maçın üzerinden tam 17 yıl geçti. Galatasaray, maçın özetini sosyal medyadan paylaşarak "Galatasaray 'Real'itesi" notunu düştü.

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    03 Nisan 2018, Salı
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