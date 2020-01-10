Galatasaray 3-1 Altay | GENİŞ ÖZET
İkinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'ya giden Galatasaray, burada düzenlenen hazırlık maçında İzmir ekiplerinden Altay ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray'ın ilk golünü 9. dakikada Falcao penaltı vuruşuyla kaydetti. 13. dakikada Feghouli'nin ceza sahasından kaleyi yokladığı pozisyonda Altay kalecisi topu son anda kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ilk gol 52. dakikada Belhanda'nın ayağından geldi. Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Adem Büyük topu sırtı dönük durumda Belhanda'ya çıkardı, Faslı oyuncunun vuruşu savunmadan da sekerek ağlarla buluştu ve farkı ikiye çıkardı. 62. dakikada Jesse Sekidika'nın şık hareketleri sonrası sağdan içeriye gönderdiği topu Emre Akbaba ceza sahasında yaptığı dokunuşla ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0'a getirdi. 72. dakikada çıktığı hızlı hücumda Hakan'ın vuruşuyla Altay ilk golünü kaydetti. Mücadelede başka gol olmayınca maç 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.
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