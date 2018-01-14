Galatasaray: 2 - Viitorul: 0

Antalya'nın Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Galatasaray, eski yıldız oyuncusu Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 61. dakikada Gary Rodrigues ve 67. dakikada Razvan Horj'un kendi kalesine attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.