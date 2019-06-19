Gaizşehir Gaziantep'ten Sneijder açıklaması
Süper Lig'in yeni takımlarından? Gazişehir Gaziantep'te başkan Adil konukoğlu, Hollandalı yıldız ?Wesley Sneijder ile ilgili A Spor'a konuştu.
Kırmızı siyahlı kulübün Başkanı Adil ?Konukoğlu Sneıjder transferi hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Başkan Konukoğlu "Wesley Sneijder iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Hollandalı futbolcuyla görüşmemiz olmadı. Maaşını karşılayacak bütçemiz yok" dedi.
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