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Gaizşehir Gaziantep'ten Sneijder açıklaması

Süper Lig'in yeni takımlarından? Gazişehir Gaziantep'te başkan Adil konukoğlu, Hollandalı yıldız ?Wesley Sneijder ile ilgili A Spor'a konuştu.

Kırmızı siyahlı kulübün Başkanı Adil ?Konukoğlu Sneıjder transferi hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Başkan Konukoğlu "Wesley Sneijder iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Hollandalı futbolcuyla görüşmemiz olmadı. Maaşını karşılayacak bütçemiz yok" dedi.

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19 Haziran 2019 , Çarşamba
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