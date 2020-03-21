Futbolculardan koronavirüs tedbirleri
Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs futbolu da vurdu. Bütün ligler ve organizasyonlar ertelenirken, futbolcularda koronavirüsten korunma önlemlerine dair sosyal medyadan paylaşımlar yaptı.
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