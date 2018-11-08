Futbolcudan taraftara: “Oğlum, dönüş paranız var mı lan?”
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    Futbolcudan taraftara: “Oğlum, dönüş paranız var mı lan?”

    Bucasporlu Erkan Taşkıran, Maraş deplasmanında golü attıktan sonra tribüne gidip, “Oğlum, dönüş paranız var mı lan?” dedi.

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    08 Kasım 2018, Perşembe
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