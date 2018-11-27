Futbolcu hakeme uçan tekme attı
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Futbolcu hakeme uçan tekme attı

Şanlıurfa’da amatör ligde oynanan karşılaşmada bir futbolcu, hakeme uçan tekme attı. Hakemin yere düştüğü anlar tribünler tarafından kaydedildi.Şanlıurfa 1. Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Bozovagücü ile Yukarı Göklüspor, Bozova İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın 90. dakikasında bir pozisyon nedeniyle saha bir anda karıştı. Sahaya giren polisler, kavga eden futbolcuları ayırmaya çalışırken Yukarı Göklüsporlu bir futbolcu, maçın orta hakemi Ali Cengiz'e uçan tekme attı. Hakem ne olduğunu anlayamadan bir anda kendisini yerde buldu. Ayağa kalkan hakemi diğer hakem arkadaşları korumaya çalıştı. O anlar ise bir seyirci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yaşanan olayın ardında tatil edilen maçın sonucunda ise, Bozovagücüspor'un hükmen 3-0 galip sayılmasına karar verildi.

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27 Kasım 2018, Salı
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