Futbola dönüş protokolü uygulanabilecek mi? Ahmet Akcan değerlendirdi
Gençlik ve Spor Bakanı, Sağlık Bakanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Bilim Kurulu yarın kritik bir toplantı gerçekleştirecek ve liglerin kaderini belirleyecek. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, konuyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.
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