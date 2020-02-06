Futbol camiası çığ felaketine sessiz kalmadı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketi nedeniyle spor camiası başsağlığı mesajları yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu, mesajında, Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığ sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.
Ayrıca hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına 5 ile 10 Şubat tarihleri arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası ve tüm lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi...
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri de yayımladıkları mesajlarla başsağlığı dileklerinde bulundular.
Beşiktaş Kulübü, "Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diler; çığ altındaki vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmalarını temenni ederiz."mesajını yayınladı.
Fenerbahçe Kulübü'nün mesajında, "Van-Bahçesaray kara yolunda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
Galatasaray Kulübü'nden, "Van'ın Bahçesaray ilçesinde peş peşe meydana gelen iki çığ faciasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler; çığ altındaki vatandaşlarımızın sağ sağlim kurtarılmalarını temenni ederiz." mesajı geldi.
Trabzonspor Kulübü, "Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." mesajını paylaştı.
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